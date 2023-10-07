Hasil Lengkap Final Bulu Tangkis Asian Games 2023 Nomor Perorangan: China Borong 3 Medali Emas!

Chen Qingchen/Jia Yifan sumbang sebuah emas untuk China dari Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)

HASIL lengkap final bulu tangkis Asian Games 2023 nomor perorangan akan dibahas di sini. China memiliki lima wakil yang bertanding di final, dan tiga di antaranya meraih emas.

Tiga nomor yang dimenangkan oleh China adalah tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sedangkan India memenangkan emas di ganda putra dan wakil Korea Selatan merebut emas dari tunggal putri.

Duel antarwakil China terjadi di nomor tunggal putra pada Sabtu (7/10/2023) ini. Li Shifeng menghadapi Shi Yuqi dan sukses menang dengan dua set langsung dalam skor 23-21 dan 21-13.

Kemudian di ganda putri, Chen Qingchen/Jia Yifan, sukses mengandaskan perwakilan Korea Selatan, Baek Ha-na/Lee So-hee, dalam dua set langsung. Chen/Jia menyelesaikan pertarungan dengan skor 21-18 dan 21-17.

Di nomor ganda campuran, China menang melalui Zheng Shiwei/Huang Yaqiong. Mereka mengandaskan pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, dengan skor 21-15 dan 21-14.

Namun, Chen Yufei gagal mempersembahkan emas kepada China karena kalah dari An Se-young asal Korea Selatan. Mereka bertarung sengit tiga set dan Chen Yufei takluk 18-21, 21-17, dan 8-21.