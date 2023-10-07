Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 7 Oktober Pukul 18.00 WIB: Malaysia Tambah Emas, Dekati Indonesia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Sabtu (7/10/2023) pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Malaysia sukses menambah emas dan mendekati Indonesia.

Emas terbaru Malaysia direngkuh di cabang olahraga (cabor) karate. Arif Afifuddin memenangkan nomor kumite putra 84 kg dengan mengalahkan Daniyar Yuldashev asal Kazakhstan.

Itu merupakan emas nomor keenam untuk Malaysia, yang kini menghuni peringkat ke-14. Mereka telah mengoleksi total 32 medali dengan 18 di antaranya adalah perunggu dan delapan lainnya adalah perak.

Mereka masih di bawah Indonesia, yang masih bercokol di peringkat ke-13. Namun, Indonesia masih belum bisa menambah raihan medalinya.

Kontingen Merah-Putih tertahan dengan koleksi 36 medali, dengan tujuh di antaranya adalah emas. Sebanyak 11 medali adalah perak sedangkan 18 lainnya merupakan perunggu.