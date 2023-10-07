Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 7 Oktober Pukul 18.00 WIB: Malaysia Tambah Emas, Dekati Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |18:29 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 7 Oktober Pukul 18.00 WIB: Malaysia Tambah Emas, Dekati Indonesia
Update perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Sabtu (7/10/2023) pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Malaysia sukses menambah emas dan mendekati Indonesia.

Emas terbaru Malaysia direngkuh di cabang olahraga (cabor) karate. Arif Afifuddin memenangkan nomor kumite putra 84 kg dengan mengalahkan Daniyar Yuldashev asal Kazakhstan.

Asian Games 2023

Itu merupakan emas nomor keenam untuk Malaysia, yang kini menghuni peringkat ke-14. Mereka telah mengoleksi total 32 medali dengan 18 di antaranya adalah perunggu dan delapan lainnya adalah perak.

Mereka masih di bawah Indonesia, yang masih bercokol di peringkat ke-13. Namun, Indonesia masih belum bisa menambah raihan medalinya.

Kontingen Merah-Putih tertahan dengan koleksi 36 medali, dengan tujuh di antaranya adalah emas. Sebanyak 11 medali adalah perak sedangkan 18 lainnya merupakan perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement