HOME SPORTS SPORT LAIN

6 Cabang Olahraga yang Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Asian Games 2023, Nomor 1 Sumbang 2 Keping!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:06 WIB
6 Cabang Olahraga yang Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Asian Games 2023, Nomor 1 Sumbang 2 Keping!
Muhammad Sejahtera Dwi Putra menyumbang dua medali emas dari cabor menembak di Asian Games 2023 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

BERIKUT enam cabang olahraga yang mempersembahkan medali emas bagi Kontingen Indonesia di Asian Games 2023. Bahkan, ada salah satu cabor yang menyumbangkan hingga dua keping emas.

Hingga Sabtu (7/10/2023) pagi WIB, kontingen Indonesia sudah meraih tujuh medali emas. Torehan itu dicatatkan oleh enam cabang olahraga berbeda.

Medali Asian Games 2023 (Foto: Hangzhou 2022)

Lantas, cabang olahraga mana saja yang mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di Asian Games 2023? Berikut ulasannya.

6. Perahu Naga

Perahu Naga

Cabor perahu naga menjadi penyumbang terkini medali emas untuk kontingen Indonesia. Satu keping medali emas itu diraih dari nomor 1000 meter putra pada Jumat 6 Oktober 2023.

Indonesia meraih kemenangan dramatis usai mencatatkan waktu 4 menit 31,135 detik. Mereka sanggup menang tipis atas tuan rumah China.

5. Panjat Tebing

Desak Made Rita

Cabor panjat tebing merupakan penyumbang medali emas keenam bagi Indonesia. Prestasi itu diraih Desak Made Rita Kusuma Dewi dari nomor speed putri.

Desak Made menjadi yang terbaik setelah membukukan waktu di angka 6,364 detik. Hasil tersebut membuatnya mengalahkan wakil China, Deng Lijuan, di partai final.

Halaman:
1 2 3
