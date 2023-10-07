Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 7 Oktober: Indonesia dan Malaysia Berdempetan

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Sabtu (7/10/2023) akan dibahas di sini. Kontingen Indonesia mengawali hari terakhir perebutan medali ini di posisi 13.

Indonesia sukses memenangkan emas ketujuhnya pada Jumat 6 Oktober 2023. Pada pagi tadi, tim perahu naga berhasil mempersembahkan sekeping emas dan perak.

Emas disumbangkan oleh tim perahu naga di nomor 1000 meter putra. Sedangkan medali perak direngkuh oleh tim putri di nomor 1000 meter.

Total, tim perahu naga sukses meraih medali dari enam nomor yang mereka mainkan. Kemudian di sore hari, tim recurve putra dari cabang olahraga (cabor) panahan sukses meraih perunggu.

Namun, tidak ada tambahan medali lagi pada malam hari. Indonesia masih terpaku di posisi ke-13 dengan raihan total 36 medali. Sebanyak tujuh di antaranya adalah emas, ditambah 11 perak, dan 18 perunggu.