Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia dan Malaysia Sama-Sama Terpaku

Indonesia masih berada di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Jumat (6/10/2023) pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia dan Malaysia sama-sama terpaku di posisi mereka karena belum menambah emas.

Indonesia sukses memenangkan emas ketujuhnya pada hari ini. Pada pagi tagi, tim perahu naga berhasil mempersembahkan sebuah emas dan sebuah perak.

Emas disumbangkan oleh tim perahu naga di nomor 1000 meter putra. Sedangkan perak direngkuh oleh tim putri di nomor 1000 meter putri.

Total, tim perahu naga sukses meraih medali dari enam nomor yang mereka mainkan. Kemudian di sore hari, tim recurve putra dari cabang olahraga (cabor) panahan sukses meraih perunggu.

Namun, tidak ada tambahan medali lagi pada malam hari. Indonesia masih terpaku di posisi ke-13 dengan raihan total 36 medali. Sebanyak tujuh di antaranya adalah emas, ditambah 11 perak dan 18 perunggu.