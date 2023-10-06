Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia dan Malaysia Sama-Sama Terpaku

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:09 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia dan Malaysia Sama-Sama Terpaku
Indonesia masih berada di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Jumat (6/10/2023) pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia dan Malaysia sama-sama terpaku di posisi mereka karena belum menambah emas.

Indonesia sukses memenangkan emas ketujuhnya pada hari ini. Pada pagi tagi, tim perahu naga berhasil mempersembahkan sebuah emas dan sebuah perak.

Perahu Naga

Emas disumbangkan oleh tim perahu naga di nomor 1000 meter putra. Sedangkan perak direngkuh oleh tim putri di nomor 1000 meter putri.

Total, tim perahu naga sukses meraih medali dari enam nomor yang mereka mainkan. Kemudian di sore hari, tim recurve putra dari cabang olahraga (cabor) panahan sukses meraih perunggu.

Namun, tidak ada tambahan medali lagi pada malam hari. Indonesia masih terpaku di posisi ke-13 dengan raihan total 36 medali. Sebanyak tujuh di antaranya adalah emas, ditambah 11 perak dan 18 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement