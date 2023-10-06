Terlalu Cepat Rayakan Kemenangan, Atlet Korea Selatan Ini Gagal Raih Emas Asian Games 2023

Korea Selatan gagal menambah emas di Asian Games 2023 setelah seorang atlet terlalu cepat merayakan kemenangan (Foto: REUTERS)

TERLALU cepat rayakan kemenangan, atlet Korea Selatan, Jung Cheol-won, justru gagal raih emas Asian Games 2023. Akibatnya, skater Korea Selatan itu harus menahan rasa malu tingkat “dewa” dengan menutupi wajahnya yang merah karena terlalu kepedean (percaya diri) lebih awal.

Bagaimana tidak, sikap Jung Cheol-won yang kecepatan merayakan kemenangan justru membuat negaranya kehilangan medali emas di Asian Games 2023. Situasi memalukan tersebut dialami atlet skater Korea Selatan itu saat tampil di final estafet 3.000 meter.

Mentas di Qintang Wheel Sports Center, China, pada 3 Oktober 2023, Jung Cheol-won awalnya mengira dirinya telah melampaui rivalnya dari Taiwan, Huang Yu-Lin. Tak pelak, ia langsung mengangkat tangannya ke udara karena merasa dirinya telah meraih kemenangan usai menjadi yang terdepan.

Apesnya, sang rival yakni Huang Yu-Lin justru memastikan kakinya lebih dulu melewati garis finis daripada Jung Cheol-won yang justru kecepatan merayakan kemenangan. Padahal, Jung Cheol-won sendiri hanya tinggal menjulurkan kakinya sedikit saja ke garis finis untuk menjadi yang terdepan.

Gara-gara kecepatan merayakan kemenangan, atlet Korea Selatan itu harus merelakan Huang Yu-Lin menjadi pemenang. Huang Yu-Lin pun berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 4:05.692. Sedangkan Jung Cheol-won harus rela hanya meraih medali perak dengan catatan waktu 4:05.702.