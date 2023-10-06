Peraih Medali Emas Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 1962-2018, Asian Games 2023 Nihil

DAFTAR peraih medali emas bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 1962-2018 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, bulu tangkis Indonesia selalu berhasil menyumbang medali sejak Asian Games 1962 sampai 2018.

Sayangnya tren positif itu berakhir di Asian Games 2023 yang berlangsung di China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Indonesia benar-benar gagal total di bulu tangkis Asian Games 2023.

Lantas untuk mengenang hasil baik pada edisi-edisi sebelumnya, Berikut adalah peraih medali emas bulu tangkis Indonesia di Asian Games dari tahun 1962 hingga 2018:

1962

Tunggal putri: Minarni

Ganda putri: Minarni/Retno Kustijah

Beregu putri: Minarni, Retno Kustijah, Corry Kawilarang, Happy Herowati

1966

Tunggal putra: Rudy Hartono

Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok

Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono

1970

Tunggal putra: Rudy Hartono

Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok

Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono

1974

Tunggal putra: Rudy Hartono

Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok

Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono

1978

Tunggal putra: Liem Swie King

Ganda putra: Liem Swie King/Tan Tjoe Tek

Ganda putri: Verawaty Fajrin/Utami Dewi