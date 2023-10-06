DAFTAR peraih medali emas bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 1962-2018 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, bulu tangkis Indonesia selalu berhasil menyumbang medali sejak Asian Games 1962 sampai 2018.
Sayangnya tren positif itu berakhir di Asian Games 2023 yang berlangsung di China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Indonesia benar-benar gagal total di bulu tangkis Asian Games 2023.
Lantas untuk mengenang hasil baik pada edisi-edisi sebelumnya, Berikut adalah peraih medali emas bulu tangkis Indonesia di Asian Games dari tahun 1962 hingga 2018:
1962
Tunggal putri: Minarni
Ganda putri: Minarni/Retno Kustijah
Beregu putri: Minarni, Retno Kustijah, Corry Kawilarang, Happy Herowati
1966
Tunggal putra: Rudy Hartono
Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok
Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono
1970
Tunggal putra: Rudy Hartono
Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok
Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono
1974
Tunggal putra: Rudy Hartono
Ganda putra: Rudy Hartono/Tan Joe Hok
Ganda campuran: Tjun Tjun/Tjandra Budi Harsono
1978
Tunggal putra: Liem Swie King
Ganda putra: Liem Swie King/Tan Tjoe Tek
Ganda putri: Verawaty Fajrin/Utami Dewi