Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 18.30 WIB: Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 13

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:51 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 18.30 WIB: Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 13
Klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Jumat (6/10/2023) hingga pukul 18.30 WIB menarik untuk diketahui. Sejauh ini, Kontingen Indonesia masih berada di peringkat 13 dengan total 36 medali.

36 medali itu terdiri dari 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Hari ini Indonesia baru menambahkan tiga medali.

Pagi tadi Indonesia mampu menambahkan 1 medali emas dan 1 perak dari cabang olahraga (cabor) perahu naga. Untuk medali emas diberikan tim Indonesia di nomor 1000 meter putra.

Sementara medali perak dipersembahkan oleh tim Indonesia di nomor 1000 meter putri. Tim perahu naga Indonesia terbilang luar biasa, sebab dari enam nomor yang dipertandingkan, Tim Merah-Putih selalu meraih medali.

Medali Asian Games 2023

Lalu panahan juga menyumbang medali di nomor team recurve putra. Indonesia pun membawa pulang medali perunggu di nomor tersebut.

Tentu diharapkan cabor-cabor tersisa yang masih memiliki pertandingan dapat menyumbang medali tambahan untuk Indonesia. Perlu diketahui, Asian Games 2023 yang berlangsung di China hanya akan berlangsung sampai 8 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement