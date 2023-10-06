Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober Pukul 18.30 WIB: Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 13

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Jumat (6/10/2023) hingga pukul 18.30 WIB menarik untuk diketahui. Sejauh ini, Kontingen Indonesia masih berada di peringkat 13 dengan total 36 medali.

36 medali itu terdiri dari 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Hari ini Indonesia baru menambahkan tiga medali.

Pagi tadi Indonesia mampu menambahkan 1 medali emas dan 1 perak dari cabang olahraga (cabor) perahu naga. Untuk medali emas diberikan tim Indonesia di nomor 1000 meter putra.

Sementara medali perak dipersembahkan oleh tim Indonesia di nomor 1000 meter putri. Tim perahu naga Indonesia terbilang luar biasa, sebab dari enam nomor yang dipertandingkan, Tim Merah-Putih selalu meraih medali.

Lalu panahan juga menyumbang medali di nomor team recurve putra. Indonesia pun membawa pulang medali perunggu di nomor tersebut.

Tentu diharapkan cabor-cabor tersisa yang masih memiliki pertandingan dapat menyumbang medali tambahan untuk Indonesia. Perlu diketahui, Asian Games 2023 yang berlangsung di China hanya akan berlangsung sampai 8 Oktober 2023.