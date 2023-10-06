Advertisement
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 6 Oktober: Huni Posisi Ke-13, Indonesia Dipepet Ketat Malaysia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |07:34 WIB
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Indonesia yang masih menghuni posisi ke-13, kini dipepet ketat oleh Malaysia.

Ya, ajang Asian Games 2023 terus berlanjut. Kontingen sejumlah negara pun bisa terus menambah pundi-pundi medalinya, termasuk Indonesia.

Perahu Naga

Kemarin, ada dua medali perak dan 1 perunggu yang didapat wakil Tanah Air. Dua medali perak didapat dari cabang olahraga (cabor) dragon boat atau perahu naga. Sementara itu, satu medali perunggu disumbangkan oleh Ignatius Joshua K dari cabor karate.

Dengan begitu, Indonesia kini sudah meraih total 33 medali. Rinciannya, ada 6 medali emas, 10 perak, dan 17 perunggu. Pencapaian itu membawa Indonesia menduduki peringkat ke-13 di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 saat ini.

Posisi Indonesia dipepet ketat oleh Malaysia saat ini. Negeri Jiran -julukan Malaysia- mengekor di urutan ke-14 dengan raihan 5 medali emas, 6 perak, dan 17 perunggu.

Lalu, bagaimana dengan posisi puncak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023? Posisi ini belum tergantikan, masih ada China yang justru makin mendominasi dengan raihan total 333 medali!

