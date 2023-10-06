Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tangis Gregoria Mariska Pecah Usai Kalah dari Aya Ohori di Perempatfinal Asian Games 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |06:39 WIB
Tangis Gregoria Mariska Pecah Usai Kalah dari Aya Ohori di Perempatfinal Asian Games 2023
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, tak kuasa membendung air matanya usai kalah dari wakil Jepang, Aya Ohori, di perempatfinal Asian Games 2023. Gregoria menyadari terlalu memberi lawan kenyamanan untuk merebut poin demi poin di gim pertama.

Usai pertandingan melawan Aya Ohori, Gregoria berbicara soal kekalahannya sambil menitikkan air mata. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu mengakui kekalahannya disebabkan karena kesalahan masif pada gim pertama.

Gregoria Mariska Tunjung

“Kuncinya di gim pertama, saya tidak seharusnya tertinggal begitu jauh di pembukaan sampai interval. Itu membuat lawan lebih percaya diri sedangkan saya harus bekerja lebih keras,” kata Gregoria sambil menangis, dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (6/10/2023).

“Hal itu sangat mempengaruhi mental saya,” tambahnya.

Gregoria mengatakan ketegangan menyelimuti dirinya setelah tertinggal jauh pada gim pertama. Apalagi, ia mengetahui bahwa dirinya adalah wakil Indonesia terarkhir yang tersisa dari cabor bulu tangkis. Tekanan itu membuat Gregoria sulit untuk kendalikan permainannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement