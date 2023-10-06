Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mundur di Tengah Laga 16 Besar Asian Games 2023 karena Cedera, Apriyani Rahayu Ternyata Sudah Sakit sejak Babak Pertama

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |01:03 WIB
Mundur di Tengah Laga 16 Besar Asian Games 2023 karena Cedera, Apriyani Rahayu Ternyata Sudah Sakit sejak Babak Pertama
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Indonesia kehilangan satu-satunya wakil di sektor ganda putri bulu tangkis Asian Games 2023 usai Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mundur karena cedera di tengah pertandingan babak 16 besar. Menanggapi hal tersebut pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian menyebut sejatinya Apriyani sudah merasa sakit sejak babak pertama nomor perorangan dimainkan.

Ya, Apriyani ternyata sudah merasakan kakinya tidak enak saat berjumpa wakil Hong Kong, Lui Lok Lok/Ng Wing Yung di 32 besar alias babak pertama. Pada Senin 3 Oktober 2023. Menariknya, Apriyani masih bisa melanjutkan pertandingan dan lolos ke 16 besar.

Di babak 16 besar, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi pasangan Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota pada laga yang berlangsung di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu 4 Oktober 2023 sore WIB. Namun laga dihentikan saat set pertama baru berjalan 15 menit.

Ketika itu, papan skor menunjukkan Apriyani/Fadia tertinggal cukup jauh dari lawannya, yakni 3-15. Pertandingan kemudian dihentikan lantaran Apriyani memutuskan mundur karena cedera.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Eng Hian selaku pelatih ganda putri Indonesia mengonfirmasi bahwa Apriyani mengalami cedera betis. Bahkan cedera tersebut bermula saat babak 32 besar silam.

“Apri mengalami cedera betis kanan. Ini cedera yang sama saat All England 2022 lalu. Kejadiannya saat kemarin saat melawan pasangan Hong Kong,” kata Eng Hian dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

“Ada gerakan yang tidak pas jadi terasa lagi. Karena kemarin sudah match point jadi Apri memaksa untuk menyelesaikan pertandingan,” lanjutnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement