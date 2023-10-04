Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Cedera, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Mundur dari 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:00 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Cedera, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Mundur dari 16 Besar
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti terpaksa mundur dari babak 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023. Apriyani/Siti yang sudah bermain itu pun memutuskan mundur usai Apriyani mengalami cedera di tengah pertandingan.

Ya, Apriyani/Fadia sempat bermain di lapangan saat menghadapi pasangan Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, pada Rabu (4/10/2023) sore WIB. Namun, pada pertengahan gim pertama, laga dihentikan lebih cepat karena Apriyani mengalami cedera kaki.

Laga dihentikan pada saat pertandingan baru berjalan 15 menit pada set pertama. Apriyani/Fadia memang sedang tertinggal cukup jauh pada duel itu dengan skor 3-15.

Jalannya Pertandingan

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Mentas di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, Apriyani/Fadia memulai laga dengan tertinggal 2-5 terlebih dahulu. Setelah itu, mereka kesulitan untuk merebut poin dari Fukushima/Hirota dan terus tertinggal dengan jarak yang cukup jauh.

Keunggulan pasangan Jepang itu terus terjaga hingga 9-3. Mereka kemudian unggul 11-3 pada interval gim pertama.

Halaman:
1 2
