Hasil Karate Asian Games 2023: Kalahkan Jepang, Indonesia Tambah Medali Perunggu Berkat Ignatius Joshua Kandou

HANGZHOU - Indonesia berhasil menambah satu medali perunggu Asian Games 2023 dari cabang olahraga (cabor) karate nomor kelas putra 75kg. Adalah karateka Ignatius Joshua Kandou yang sukses memberikan medali perunggu itu usai sukses mengalahkan wakil Jepang di perebutan peringkat ketiga.

Beraksi di Linping Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Kamis (5/10/2023) sore WIB, Ignatius tampil perkasa dan menunjukkan kehebatannya. Dia menumbangkan wakil Jepang, Yusei Sakiyama, dengan unggul poin, 4-0.

Duel sejatinya berlangsung sengit dengan kedua karateka yang terus berusaha untuk mendaratkan serangan ke tubuh lawan masing-masing. Akan tetapi, pada akhirnya Ignatius berhasil keluar sebagai pemenang setelah dua tendangannya mendarat telak di kepala dan tubuh Sakiyama.

Satu menit duel berjalan, Ignatius mendaratkan serangan ke bagian kepala Sakiyama. Dia mendapatkan Yuko dan unggul 1-0 untuk sementara.

Setelah itu, Ignatius terus melancarkan serangan dan menekan Sakiyama dan berusaha untuk menambah torehan poin. Tambahan poin akhirnya didapatkan melalui Ippon dan membuatnya unggul 4-0.