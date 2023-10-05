Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober Pukul 15.00 WIB: Turun Satu Posisi, Indonesia Mulai Dikejar Singapura dan Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (5/10/2023) hingga pukul 15.00 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejauh ini Kontingen Indonesia mengalami penurunan posisi, dari peringkat 12 pada siang hari tadi hingga kini ke urutan ke-13.

Penurunan itu disebabkan Kazakhstan yang sukses meraih medali emas keenam mereka di Asian Games 2023 China. Gara-gara hal tersebut, Kazakhstan menggeser Indonesia dari posisi 12.

Indonesia pun sejatinya sudah memiliki 6 medali emas, namun jumlah perak mereka kalah dari Kazakhstan. Kondisi itu membuat Indonesia mulai dikejar Singapura dan Malaysia.

Indonesia total sudah mengumpulkan 32 medali, dengan rincian 6 emas, 10 perak, 16 perunggu. Sementara Singapura berada di urutan ke-15 dengan 15 medali, yang terdiri dari 3 emas, 6 perak, dan 6 perunggu.

Lalu Malaysia berada di posisi ke-16 dengan koleksi 24 medali. 24 medali itu dengan rincian 3 emas, 5 perak, dan 16 perunggu.

Kembali ke Kontingen Indonesia. Pada hari ini Tim Merah-Putih baru menambahkan dua medali perak.