Asian Games 2023: Ungguli Thailand, Indonesia Sabet Perak dari Cabor Perahu Naga 200 Meter Putri

HANGZHOU - Kontingen Indonesia menambah raihan medali perak di Asian Games 2023. Tambahan satu medali perak kali ini datang dari dari cabang olahraga (cabor) perahu naga 200 meter putri.

Tim Merah Putih berhasil finis di posisi kedua terdepan. Mereka melaju dengan catatan waktu 54.930 detik.

Tampil di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Rabu (4/10/2023), Indonesia tampil cukup baik di awal start. Mereka mampu menyaingi kecepatan tim tuan rumah, China.

Persaingan sengit terjadi juga dengan Singapura. Namun Indonesia berhasil mengamankan tempat di posisi kedua dengan catatan 54.930 detik.

Sementara itu di posisi pertama berhasil didapat oleh China dengan catatan waktu 54.230 detik. Adapun di posisi ketiga ada Thailand dengan torehan waktu 55.710 detik.