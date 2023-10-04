Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Ungguli Thailand, Indonesia Sabet Perak dari Cabor Perahu Naga 200 Meter Putri

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:45 WIB
Asian Games 2023: Ungguli Thailand, Indonesia Sabet Perak dari Cabor Perahu Naga 200 Meter Putri
Indonesia menambah raihan medali perak dari cabor perahu naga nomor 200 meter putri (Foto: Asian Games 2023)
A
A
A

HANGZHOU - Kontingen Indonesia menambah raihan medali perak di Asian Games 2023. Tambahan satu medali perak kali ini datang dari dari cabang olahraga (cabor) perahu naga 200 meter putri.

Tim Merah Putih berhasil finis di posisi kedua terdepan. Mereka melaju dengan catatan waktu 54.930 detik.

Tampil di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China, pada Rabu (4/10/2023), Indonesia tampil cukup baik di awal start. Mereka mampu menyaingi kecepatan tim tuan rumah, China.

Persaingan sengit terjadi juga dengan Singapura. Namun Indonesia berhasil mengamankan tempat di posisi kedua dengan catatan 54.930 detik.

Sementara itu di posisi pertama berhasil didapat oleh China dengan catatan waktu 54.230 detik. Adapun di posisi ketiga ada Thailand dengan torehan waktu 55.710 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement