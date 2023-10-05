Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Bulutangkis Asian Games 2023: Kalah dari Pasangan Taiwan, Fajar/Rian Gagal ke Semifinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |09:53 WIB
Hasil Bulutangkis Asian Games 2023: Kalah dari Pasangan Taiwan, Fajar/Rian Gagal ke Semifinal
Fajar/Rian terhenti di perempat final Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal ke semifinal nomor perorangan Asian Games 2023. Mereka kalah dari pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, dengan skor 19-21 dan 18-21 di babak delapan besar.

Atas hasil tersebut, Fajar/Rian gagal melaju ke babak semifinal Asian Games 2023. Di babak empat besar, Lee/Wang akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan) dan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi (Hong Kong).

Mentas di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (5/10/2023) pagi WIB, Fajar/Rian mendapatkan perlawanan sengit dari Lee/Wang pada awal gim pertama. Setelah bergantian merebut poin dan unggul, skor menjadi imbang 7-7.

Fajar/Rian kemudian mampu mengambil alih pertandingan dan unggul terlebih dahulu. Namun, pasangan Taiwan berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-10 pada interval gim pertama.

Selepas rehat, kedua pasangan lagi-lagi bergantian mencuri poin yang membuat skor terus berimbang. Hingga akhir gim pertama, skor imbang pada 18-18.

Lee/Wang sempat hampir merebut kemenangan saat unggul 20-18 dan hanya membutuhkan satu poin untuk mengakhiri gim. Akan tetapi, Fajar/Rian masih melawan dan nyaris kembali menyamakan kedudukan pada 19-20, sayangnya pasangan Taiwan mampu mencuri poin terakhir dan menyudahi gim pertama dengan skor 21-19.

Awal gim kedua mampu lebih dikendalikan oleh Fajar/Rian dan mereka terus unggul terlebih dahulu. Lee/Wang kesulitan untuk mencuri poin dan Fajar/Rian akhirnya unggul 6-4.

1 2
