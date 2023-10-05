Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Tumbang dari Aya Ohori, Gregoria Mariska Tunjung Gagal ke Semifinal

HANGZHOU – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung gagal ke semifinal bulu tangkis Asian Games 2023. Hal itu karena ia gagal mengalahkan wakil Jepang, Aya Ohori, di perempatfinal yang berlangsung pada Kamis (5/10/2023) malam WIB.

Gregoria yang cukup dijagokan nyatanya kalah dua gim langsung dari Aya Ohori. Tepatnya Gregoria kalah dengan skor 10-21 dan 19-21.

Dengan hasil itu, Gregoria dipastikan gagal sumbang medali dan bulu tangkis Indonesia benar-benar tak meraih medali apapun di Asian Games 2023 China.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Gregoria langsung tertinggal dari Ohori sejak awal pertandingan di gim pertama. Tunggal putri Jepang itu bermain dengan agresif dan tidak memberikan Gregoria kesempatan untuk melakukan perlawanan.

Permainan ofensif Ohori membuat Gregoria kewalahan. Menjelang jeda interval gim pertama, Gregoria terpantau sangat kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya. Dia justru sering melakukan kesalahan.

Ohori akhirnya mampu mengunci keunggulan pada jeda interval pertama dengan skor telak 11-2. Setelah jeda, tunggal putri ranking 20 dunia itu kembali bermain agresif. Kombinasi pukulan keras dan permainan cepat membuat Gregoria tak berdaya.