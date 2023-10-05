Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Anthony Ginting Disingkirkan Wakil China, Tunggal Putra Indonesia Habis

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia sudah habis setelah Anthony Ginting dipastikan tersingkir di babak perempatfinal.

Wakil Indonesia tersebut kalah dari wakil China Li Shifeng dalam dua set langsung dengan skor 13-21 dan 17-21 dalam waktu 53 menit. Dengan demikian, Ginting gagal untuk meraih medali apa pun dari Asian Games 2023.

Mentas di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (5/10/2023) sore WIB, Ginting memulai laga dengan unggul 6-3 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu justru Shi Feng yang mampu membalikkan keadaan dan Ginting harus rela tertinggal 7-11 pada interval gim pertama.

Selepas rehat, Ginting terus kesulitan untuk merebut poin tambahan dan mengejar ketertinggalan dari wakil tuan rumah itu. Alhasil, dirinya harus terus tertinggal hingga skor 9-14.

Ginting berusaha untuk bangkit, tetapi Shi Feng terus mengungguli pebulu tangkis asal Cimahi itu. Ginting tertinggal 10-20 pada akhir gim pertama.

Pebulutangkis 26 tahun itu sempat merebut tiga poin berturut-turut dan membuat skor menjadi 13-20. Namun, Shi Feng berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 21-13.