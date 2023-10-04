Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Rinov/Pitha Gagal Atasi Perlawanan Yuta/Arisa

HANGZHOU - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari terhenti di babak 16 besar Asian Games 2023. Rinov/Pitha gagal mengatasi perlawanan ganda Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Pertandingan digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (4/10/2023). Rinov/Pitha kalah dari Yuta/Arisa dua game langsung dengan skor 17-21 dan 15-21.

Game pertama berjalan sengit. Kedua wakil saling berupaya mencuri keunggulan di awal permainan. Namun Rinov/Pitha mampu memimpin lebih dulu.

Mereka terus memimpin di paruh awal gim pertama. Sayang mereka justru kecolongan. Yuta/Arisa sukses memetik poin interval lebih dulu, skor 11-10.

Keadaan lanjut berbalik usai rehat. Rinov/Pitha kali ini lebih banyak kehilangan poin. Mereka pun kalah di gim pertama dengan skor 17-21.