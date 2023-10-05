Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: Fajar Alfian/Rian Ardianto Lawan Pemegang Emas Olimpiade!

BERIKUT jadwal siaran langsung wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023, Kamis (5/10/2023). Hanya tersisa tiga wakil di babak perempatfinal bulu tangkis Asian Games 2023.

Babak perempatfinal ini akan dibagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, pertandingan dimulai pukul 08.00 WIB di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Wakil Indonesia yang akan turun lebih dulu adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra nomor satu dunia itu akan berhadapan dengan pemegang medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Lee Yang/Wang Chi-Lin.

Di atas kertas, Fajar/Rian diunggulkan menang atas Lee/Wang. Apalagi, mereka memimpin 4-2 dalam rekor pertemuan. Akan tetapi, pada pertemuan terakhir di Japan Open 2023, pasangan Taiwan itu menang dua gim langsung 19-21 dan 10-21.

Oleh karena itu, Fajar/Rian tetap perlu waspada. Duel melawan Lee/Wang itu akan terjadi di partai kedua lapangan dua. Setelah itu, wakil Indonesia yang akan berlaga adalah Anthony Sinisuka Ginting pada sore hari.

Pemain asal Cimahi itu akan berlaga di pertandingan pertama di lapangan satu melawan Li Shi Feng. Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB.