SPORT LAIN

Usai Raih 2 Medali Emas Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Bidik Gelar Juara Olimpiade

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:05 WIB
Usai Raih 2 Medali Emas Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Bidik Gelar Juara Olimpiade
Muhammad Sejahtera Dwi Putra (tengah) panen medali di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Petembak Indonesia, Muhammad Sejahtera, memasang target tinggi usai meraih dua medali emas di ajang Asian Games 2023. Dia membidik gelar juara Olimpiade.

Tera -sapaan Sejahtera- menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Indonesia di Asian Games 2023. Dia membuka keran medali emas Tim Merah-Putih setelah naik podium pertama di nomor 10 m Running Target Putra dengan torehan 578 poin dari 15 kali tembakan.

Kemudian, petembak berusia 26 tahun itu kembali menorehkan medali emas di nomor 10 m Running Target Mixed Run Putra. Dia menjadi yang terbaik usai membukukan 378 poin dari 11 kali tembakan.

Selain dua emas tersebut, Tera juga mengoleksi dua medali perunggu yang masing-masing didapat dari nomor 10 m Running Target Beregu Putra dan 10 m Running Target Mixed Run Beregu Putra. Dia mendapatkannya bersama dua rekannya, yakni Muhammad Badri Akbar dan Irfandi Julio.

Kendati sudah mencatatkan prestasi gemilang, petembak kelahiran Jakarta itu menolak untuk puas. Selanjutnya, dia memasang target untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan naik podium pertama.

“Target selanjutnya Olimpiade tapi saya tetap berusaha apa pun nomornya saya cita-cita menjadi petembak di Oliympiade dan juara,” kata Tera kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

