Asian Games 2023: Indonesia Tambah Medali Perunggu dari Regu Menembak Putri

Indonesia menambah medali perunggu dari cabor menembak di Asian Games 2023 (Foto: Perbakin)

HANGZHOU – Kontingen Indonesia menambah perolehan medali di Asian Games 2023. Medali perunggu kali ini datang dari cabang olahraga (cabor) menembak nomor 10m Running Target Team Women yang diwakili oleh Feny Bachtiar, Nourma Try Indriani, dan Rica Nensi Perangin Angin.

Tampil di Fuyang Yinhu Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis (28/9/2023), tiga atlet putri Indonesia itu tampil menawan. Ketiganya sukses mencatatkan total perolehan 1604 poin untuk menyabet medali perunggu.

Rinciannya, Feny berhasil mendapatkan 538 poin, Nourma 516 poin, dan Rica 550 poin. Perolehan poin itu didapat dari enam kali tembakan yang dilakukan oleh tiga atlet putri Indonesia tersebut.

Dengan demikian, Feny, Nourma dan Rica berhasil menambah perolehan medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023. Sebelumnya, regu menembak putra Indonesia juga berhasil menyabet dua medali perunggu.