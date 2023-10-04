Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia Urutan ke-12

Indonesia berada di peringkat ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: Logo Asian Games)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga pukul 15.00 WIB kontingen Indonesia berada di peringkat 12.

Indonesia sejauh ini sudah mengoleksi 26 medali. Sebanyak enam medali emas, enam medali perak dan 14 medali perunggu berhasil diraih Wakil Merah-Putih sejauh ini.

Medali emas terakhir datang dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Atlet kebanggaan Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi yang terbaik di nomor speed putri.

Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil apik di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB. Ia mencatatkan waktu terbaik dengan 6,364 detik.

Hasil tersebut membuatnya mengalahkan wakil China, Deng Lijuan, di partai final. Deng Lijuan hanya berada di angka 6,435 detik. Dengan begitu, dia harus puas hanya meraih pulang medali perak.