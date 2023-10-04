Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Update Klasemen Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Indonesia Berada di Atas Malaysia dan Singapura

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:34 WIB
Update Klasemen Indonesia di Asian Games 2023 Hari Ini, Indonesia Berada di Atas Malaysia dan Singapura
Indonesia saat ini bertengger di peringkat 12 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Setelah menambah peroleh medali pada cabang olahraga Perahu Naga dan Sepak Takraw. Dengan penambahan medali, membuat Indonesia berhasil bertahan pada posisi 12 klasemen sementara Asian Games 2023 yang berlokasi Hangzhou, China.

Dari dua cabor tersebut, Indonesia total mendapat 4 medali dengan satu medali perak dari cabor Perahu Naga kategori 200m Putri dan satu medali perunggu dari kategori 200m Putra. Kemudian untuk cabor Sepak Takraw pada kategori Putra, Indonesia berhasil mendapatkan medali perak saat kalah di babak final oleh Myanmar dan satu medali perak dari kategori Putri yang kalah dari Vietnam.

Ini membuat Indonesia berhasil berada di atas Singapore yang berada di posisi 14 dan Malaysia yang berada di posisi 15, Vietnam berada di posisi 20, Filipina di posisi 21 dan Brunei Darussalam di posisi 30.

Beberapa cabang olahraga masih berlangsung hingga hari ini, tentunya Indonesia harus berhasil menambah pundi-pundi medali untuk bisa meraih posisi 10 besar.

Medali Asian Games 2023

Dukung tim Indonesia untuk bisa mendapatkan banyak medali pada ajang kompetisi Asian Games 2023, caranya dengan streaming di Vision+, official streaming partner Asian Games 2022! Asian Games 2023 juga bisa disaksikan di Vision+ TV.

Halaman:
1 2
