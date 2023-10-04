5 Pertandingan Catur Terlama Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Capai 269 Langkah dengan Waktu 20 Jam Lebih!

SEBANYAK 5 pertandingan catur terlama sepanjang sejarah akan diulas Okezone. Catur merupakan permainan papan strategi yang dimainkan dua orang pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata masing-masing 32 kotak untuk kelompok warna putih dan hitam.

Umumnya, pertandingan catur menghabiskan sekitar 10 sampai 60 menit. Dalam kejuaraan bisa berlangsung sekitar 10 menit (catur cepat) hingga 6 jam atau lebih. Namun ternyata, sedikitnya ada 5 pertandingan catur terlama sepanjang sejarah.

Berikut 5 Pertandingan Catur Terlama Sepanjang Sejarah:

5. Viktor Korchnoi vs Anatoly Karpov (124 langkah)





Pertandingan antara Viktor Korchnoi vs Anatoly Karpov terjadi di World Championship di Baguio pada 27 Juli 1978 silam. Pertandingan ini masuk dalam daftar sebagai permainan terlama yang pernah dimainkan dalam pertandingan kejuaraan dunia.

Permainan ini secara teknis dapat bertahan lebih lama. Tetapi, Viktor Korchnoi telah mengakhiri pertandingan tersebut dengan langkah ke-124 dan menghasilkan stalemate/pat di papan catur!

4. Magnus Carlsen vs Ian Nepomniachtchi (136 langkah)





Selanjutnya, pertandingan terlama keempat terjadi di Kejuaraan Catur Dunia 2021 antara Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi pada 12 Desember 2021. Laga itu dimenangkan Carlsen dalam 136 langkah. Permainan berlangsung selama 8 jam 15 menit 40 detik.

Pada Kejuaraan Catur Dunia 2021, Grandmaster Magnus Carlsen menyelesaikan pertandingan dengan skor 7,5-3,5 setelah memenangkan empat pertandingan dan seri tujuh kali lainnya. Lima set pertama, yang semuanya seri, menampilkan permainan catur yang sangat bagus dari Ian Nepomniachtchi.