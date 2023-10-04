Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Situs Catur Online Gratis Terbaik di Dunia, Ada Chess.com hingga Lichess

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |13:00 WIB
5 Situs Catur Online Gratis Terbaik di Dunia, Ada Chess.com hingga Lichess
Ilustrasi catur (Foto: REUTERS)
A
A
A

ADA banyak situs catur online gratis terbaik yang ada di dunia. Situs catur online ini memiliki jutaan user setiap harinya.

Bermain catur bisa dari mana saja, termasuk di antaranya secara online. Salah satu situs catur online yang paling terkenal adalah chess.com.

Catur

Situs Catur Online Gratis

Berikut adalah 5 situs catur online gratis terbaik:

1. Chess.com

Chess.com adalah situs catur online terbesar di dunia. Situs ini menawarkan berbagai fitur, termasuk permainan gratis melawan lawan yang sebenarnya atau komputer, turnamen, pelajaran, dan video.

2. Lichess

Lichess adalah situs catur online gratis dan open-source. Situs ini menawarkan fitur yang sama dengan Chess.com, termasuk permainan gratis, turnamen, pelajaran, dan video.

3. ChessCube

ChessCube adalah situs catur online gratis yang menawarkan permainan gratis, turnamen, dan pelajaran.

4. Free Internet Chess Server (FICS)

FICS adalah situs catur online gratis yang menawarkan permainan gratis, turnamen, dan chat room.

5. Chess24

Chess24 adalah situs catur online gratis yang menawarkan permainan gratis, turnamen, dan pelajaran.

Berikut adalah beberapa fitur yang ditawarkan oleh situs-situs catur online gratis ini:

Permainan gratis melawan lawan yang sebenarnya atau komputer

Semua situs catur online gratis ini menawarkan permainan gratis melawan lawan yang sebenarnya atau komputer. Anda dapat memilih untuk bermain melawan lawan yang memiliki peringkat yang sama dengan Anda atau melawan lawan yang lebih kuat atau lebih lemah.

