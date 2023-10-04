Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 12.00 WIB: Indonesia Stagnan, Vietnam Merangkak

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |12:19 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 12.00 WIB: Indonesia Stagnan, Vietnam Merangkak
Tim sepak takraw putra Indonesia raih perak dari Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Rabu (4/10/2023) pukul 12.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih berada di peringkat ke-12 meski raihan medali bertambah.

Koleksi medali Indonesia bertambah empat medali. Cabang olahraga (cabor) sepak takraw gagal mempersembahkan emas meski dua nomor beregu, putra dan putri, menembus final.

Sepak Takraw

Tim sepak takraw putra Indonesia kalah dari Myanmar pada Rabu (4/10/2023) pagi WIB. Sementara itu, tim sepak takraw putri Indonesia takluk dari Vietnam.

Dengan kekalahan tersebut sekaligus memberikan tambahan emas kepada Vietnam. Namun, mereka masih merangkak dengan koleksi dua emas dan menempati urutan ke-17.

Indonesia masih berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 26 medali. Rinciannya, adalah enam emas, enam perak, dan 14 perunggu.

