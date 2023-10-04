Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Tunduk di Hadapan Ganda Putri China

Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya takluk dua set langsung dari wakil China (Foto: PBSI)

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi digugurkan oleh wakil China, Chen Qingchen/Jia Yifan, di babak 16 besar.

Ana/Tiwi -- sapaan Febriana/Pratiwi -- takluk dalam dua set langsung dengan skor 5-21 dan 17-21. Pertandingan itu digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (4/10/2023).

Peampilan kedua wakil tersebut bak bumi dan langit sejak gim pertama dimulai. Ana/ Tiwi langsung dibuat tak berkutik oleh Chen/ Jia.

Mereka bahkan kesulitan untuk mencuri poin dari lawan. Ganda putri Indonesia itu terus menderita dihajar habis oleh Chen/ Jia dengan akhir skor gim pertama 5-21.

Di gim kedua Ana/ Tiwi mencoba memperbaiki permainan mereka. Wakil Tanah Air itu perlahan mampu mengimbangi kekuatan lawan.