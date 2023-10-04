Advertisement
SPORT LAIN

Asian Games 2023: Dicomeback Vietnam, Tim Putri Sepak Takraw Indonesia Raih Perak

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:46 WIB
Asian Games 2023: Dicomeback Vietnam, Tim Putri Sepak Takraw Indonesia Raih Perak
Timnas sepaktakraw putri Indonesia kalah 1-2 dari Vietnam di Final Asian Games 2023 (Foto: Ilustrasi sepaktakraw)
HANGZHOU - Tim putri sepak takraw Indonesia nomor quadrant meraih medali perak Asian Games 2023 seusai kalah dari Vietnam di babak final. Mereka kalah dengan skor 21-18, 18-21, dan 14-21.

Atas hasil tersebut, pundi-pundi medali bagi Kontingen Indonesia di multi event empat tahunan itu bertambah. Kini, Pasukan Merah-Putih mengumpulkan total 26 medali yang terdiri dari enam emas, enam perak, dan 14 perunggu.

Mentas di Jinhua Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023), Tim putri Indonesia tampil gemilang pada partai puncak tersebut. Mereka unggul 9-6 terlebih dahulu pada awal set pertama.

Setelah itu, Vietnam sempat mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Akan tetapi, Indonesia kembali mampu menjauh dan unggul 12-10.

Keunggulan itu terus dipertahankan hingga akhir set pertama dengan keunggulan 20-17. Sempat kecolongan satu poin, Indonesia akhirnya menuntaskan gim pertama dengan skor 21-18.

Pada awal set kedua, justru Indonesia yang harus tertinggal terlebih dahulu dengan kor 2-8. Vietnam teruss mampu unggul dan Pasukan Merah-Putih harus tertinggal 8-13.

