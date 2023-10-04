Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Games 2023: Tim Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak Usai Dikalahkan Myanmar di Final

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:05 WIB
Tim sepak takraw putra Indonesia raih perak dari Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
Tim sepak takraw putra Indonesia raih perak dari Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
HASIL Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Tim sepak takraw putra Indonesia gagal meraih emas setelah dikalahkan Myanmar di laga final dengan skor 13-21 dan 22-24.

Dengan raihan tersebut, koleksi medali bagi para kontingen Indonesia pun bertambah. Kini, Indonesia memiliki empat perak dari total 23 medali, dengan enam di antaranya adalah emas.

Sepak Takraw

Mentas di Jinhua Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023), Tim putra sepaktakraw Indonesia nomor quadrant sejatinya tampil cukup apik pada partai puncak tersebut. Laga kontra Myanmar berlangsung sengit sejak set pertama.

Kendati demikian, Muhammad Hardiansyah Muliang cs harus kecolongan set pertama terlebih dahulu dengan skor 13-21. Mereka kalah dalam waktu 21 menit pada set pertama itu.

Kecolongan satu set, Indonesia kembali kehilangan beberapa poin pada awal set kedua dan tertinggal dari Myanmar 0-4 terlebih dahulu. Setelah itu, Myanmar terus unggul hingga skor 6-3.

Indonesia beberapa kali terlihat kesulitan dalam menahan serangan dari sang lawan. Alhasil pasukan Merah-Putih terus tertinggal hingga skor 8-15.

Halaman:
1 2
