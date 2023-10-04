Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Indonesia Tambah Perunggu dari Cabor Perahu Naga

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:38 WIB
Asian Games 2023: Indonesia Tambah Perunggu dari Cabor Perahu Naga
Tim perahu naga Indonesia berikan perunggu di Asian Games 2023 (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
A
A
A

HASIL Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Cabang olahraga (cabor) perahu naga menyumbangkan sebuah emas kepada Indonesia pada nomor 200 meter putra pada Rabu (4/10/2023) pagi ini WIB.

Tim perahu naga putra Indonesia mencatatkan waktu 1 menit 49.810 detik. Indonesia finis ketiga di belakang China yang dapat emas dan Thailand yang meraih perak dalam balapan di Dragon Boat Centre, Wenzhou, China.

Perahu Naga

Aksi para penggawa Tim Merah Putih mampu mencuri perhatian banyak publik. Namun sayang mereka gagal melaju lebih dulu di depan mendahului Thailand yang finis di urutan kedua 1 menit 49.171 detik.

Catatan ini membawa koleksi medali perunggu yang ke-14 untuk Indonesia sementara ini. Sementara itu, China menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 48.464 detik.

Halaman:
1 2
