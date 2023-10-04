Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Masih Ungguli Singapura dan Malaysia

Rahmat Erwin Abdullah tambah emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu (4/10/2023) pada pukul 07.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih berada di atas dua negara tetangganya, Singapura dan Malaysia, dengan menempati peringkat ke-12.

Indonesia sejauh ini telah mengumpulkan 22 medali dengan enam di antaranya adalah emas. Tiga lainnya adalah perak sedangkan yang terbanyak adalah perunggu, dengan total 13 medali.

Pada Selasa (3/10/2023) kemarin, Indonesia sukses menambah dua emas. Dua emas itu berasal dari cabang olahraga (cabor) angkat besi dan panjat tebing.

Lifter Rahmat Erwin Abdullah memberikan emas pada nomor 73 kg putra cabor angkat besi. Sementara itu, Desak Made Rita memenangkan emas dari nomor speed putri cabor panjat tebing.

Selain dua emas, Indonesia juga menambah dua medali perunggu yang datang dari cabor panjat tebing. Kedua medali tersebut dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dan Rajiah Sallsabilah.