SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Masih Ungguli Singapura dan Malaysia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |07:00 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Masih Ungguli Singapura dan Malaysia
Rahmat Erwin Abdullah tambah emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Rabu (4/10/2023) pada pukul 07.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih berada di atas dua negara tetangganya, Singapura dan Malaysia, dengan menempati peringkat ke-12.

Indonesia sejauh ini telah mengumpulkan 22 medali dengan enam di antaranya adalah emas. Tiga lainnya adalah perak sedangkan yang terbanyak adalah perunggu, dengan total 13 medali.

Rahmat Erwin Abdullah

Pada Selasa (3/10/2023) kemarin, Indonesia sukses menambah dua emas. Dua emas itu berasal dari cabang olahraga (cabor) angkat besi dan panjat tebing.

Lifter Rahmat Erwin Abdullah memberikan emas pada nomor 73 kg putra cabor angkat besi. Sementara itu, Desak Made Rita memenangkan emas dari nomor speed putri cabor panjat tebing.

Selain dua emas, Indonesia juga menambah dua medali perunggu yang datang dari cabor panjat tebing. Kedua medali tersebut dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dan Rajiah Sallsabilah.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
