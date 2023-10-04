Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Libas Tunggal Putri Malaysia, Gregoria Mariska Tunjung Tantang Aya Ohori di Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:11 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Libas Tunggal Putri Malaysia, Gregoria Mariska Tunjung Tantang Aya Ohori di Perempatfinal
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sukses mengalahkan wakil Malaysia, Goh Jin Wei di babak 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023, pada Rabu (4/10/2023) sore WIB. Gregoria pun menang mudah karena mampu melibas tunggal putri Malaysia tersebut lewat dua gim langsung.

Tepatnya Gregoria menang dengan skor 21-6 dan 21-12. Dengan kemenangan iut, Gregoria lolos ke perempatfinal dan akan melawan wakil Jepang, Aya Ohori.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Gregoria memulai laga dengan apik. Dia langsung unggul dengan skor 4-0.

Setelah itu, dia melanjutkan permainan gemilangnya dan unggul 11-1 pada interval gim pertama. Selepas rehat, Gregoria terus meninggalkan Jin Wei hingga skor 14-5.

Keunggulan jauh itu terus dipertahankannya hingga unggul 19-5 pada akhir gim pertama. Atlet 24 tahun kelahiran Wonogiri itu pun menuntaskan gim pertama dengan skor telak 21-6.

Gregoria Mariska Tunjung

Pada gim kedua, Gregoria berhasil unggul 6-3 terlebih dahulu. Setelah itu, dia terus menjaga keunggulan hingga 11-5 pada interval gim kedua.

