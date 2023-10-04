Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Ditumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di 16 Besar

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:24 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Ditumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di 16 Besar
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Perjalanan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terpaksa terhenti di 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023. Hal itu karena mereka gagal mengalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di laga 16 besar yang berlangsung pada Rabu (4/10/2023) sore WIB.

Berlangsung di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Leo/Daniel kalah dari Satwiksairaj/Chirag usai berjuang keras hingga rubber game. Namun, perjuangan Leo/Daniel itu akhirnya terhenti usai kalah dengan skor 22-24, 21-16, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan antara Leo/Daniel melawan ganda putra India itu berjalan seru sejak awal. Satwiksairaj/Chirag harus meladeni Leo/Daniel lebih lama di gim pertama.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Kedua wakil tersebut menunjukkan performa terbaik mereka. Kejar-kejaran poin sengit terjadi hingga deuce yang memakan waktu 30 menit.

Leo/Daniel terus mengancam dominasi unggulan kedua India itu. Satwiksairaj/Chirag akhirnya berhasil membungkus kemenangan dengan susah payah di gim pertama dengan skor 24-22.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement