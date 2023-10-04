Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Ditumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di 16 Besar

HANGZHOU – Perjalanan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terpaksa terhenti di 16 besar bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2023. Hal itu karena mereka gagal mengalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di laga 16 besar yang berlangsung pada Rabu (4/10/2023) sore WIB.

Berlangsung di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Leo/Daniel kalah dari Satwiksairaj/Chirag usai berjuang keras hingga rubber game. Namun, perjuangan Leo/Daniel itu akhirnya terhenti usai kalah dengan skor 22-24, 21-16, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan antara Leo/Daniel melawan ganda putra India itu berjalan seru sejak awal. Satwiksairaj/Chirag harus meladeni Leo/Daniel lebih lama di gim pertama.

Kedua wakil tersebut menunjukkan performa terbaik mereka. Kejar-kejaran poin sengit terjadi hingga deuce yang memakan waktu 30 menit.

Leo/Daniel terus mengancam dominasi unggulan kedua India itu. Satwiksairaj/Chirag akhirnya berhasil membungkus kemenangan dengan susah payah di gim pertama dengan skor 24-22.