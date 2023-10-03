Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 21.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Langsung Naik Peringkat, Makin Asapi Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober pukul 21.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Posisi Indonesia sendiri meningkat di klasemen usai berhasil menambah 2 medali emas.

Dua medali emas itu didapat dari cabor angkat besi dan panjat tebing Asian Games 2023. Pada cabor angkat besi, medali dipersembahkan oleh lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah.

Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas pada nomor pertandingan 73 kg putra. Dia tampil begitu perkasa kala mentas di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (3/10/2023) malam WIB dengan total angkatan seberat 359 kg.

Angka tersebut didapat setelah Rahmat mengangkat beban seberat 158 kg pada angkatan snatch. Kemudian, pada angkatan clean and jerk, lifter berusia 22 tahun itu sukses mencatatkannya di angka 201 kg.

Bahkan, torehan 201 kg tersebut membuatnya mempertajam rekor dunia atas namanya sendiri di clean and jerk. Sebelumnya, rekor dunia yang dipegangnya berada di angka 200 kg saat tampil di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022 di Bogota, Kolombia.

Lalu, medali emas keenam Indonesia dipersembahkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil apik di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB pada nomor speed putri.

Desak Made menjadi yang terbaik setelah membukukan waktu di angka 6,364 detik. Hasil tersebut membuatnya mengalahkan wakil China, Deng Lijuan, di partai final.

Selain dua medali emas, ada dua medali perunggu tambahan dari cabor panjat tebing. Medali itu didapat lewat aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Sallsabilah.