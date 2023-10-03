Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 18.00 WIB: Tertahan di 13, Indonesia Masih Ungguli Malaysia dan Singapura

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober pukul 18.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Posisi Indonesia sendiri belum berubah, yakni masih di urutan ke-13.

Pundi-pundi medali Indonesia memang belum bertambah. Tercatat, kontingen Merah Putih telah meraih 18 medali, dengan rincian ada 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Meski begitu, Indonesia masih tetap mengungguli para rivalnya dari ASEAN, yakni Singapura dan Malaysia. Singapura ada di posisi ke-14 dengan raihan 3 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Sementara Malaysia, ada di posisi ke-15 dengan raihan 3 emas, 4 perak, dan 15 perunggu.

Bukan hanya Indonesia yang belum beranjak dari posisinya, China juga masih nyaman mengisi posisi pertama di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Mereka terus menambah pundi-pundi medalinya menjadi total kini sudah ada 156 medali emas, 84 perak, dan 43 perunggu.

Di posisi kedua, ada Jepang. Mereka kini total sudah meraih 127 medali dengan rincian 33 emas, 45 perak, dan 49 perunggu.

Jepang dipepet ketat oleh Korea Selatan yang mengisi posisi ketiga saat ini. Korea Selatan total sudah meraih 32 emas, 42 perak, dan 63 perunggu.

Perolehan medali Indonesia berpeluang bertambah malam nanti. Bahkan, ada potensi tambahan 3 medali emas yang bisa didapat dari cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi.