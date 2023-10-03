Berapa Medali Indonesia di Asian Games 2023 hingga Rabu, 3 Oktober?

PEROLEHAN medali Indonesia di Asian Games 2023 perlu diketahui dengan benar dan tepat. Kontingen Indonesia ambil bagian dalam ajang perhelatan olahraga paling bergengsi di Asia tersebut.

Total ada 31 cabang olahraga yang diperlombakan pada Asian Games 2023. Beberapa di antaranya meliputi akuatik, memanah, atletik, bulu tangkis, basket, tinju, kano, kriket, cycling, dragon boat, anggar, sepak bola, golf, hoki, judo, bela diri, dan mind sport (bridge, catur, e-sport).

(Harris Horatius rebut emas di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

Lantas berapa medali yang telah dimenangkan para atlet Indonesia pada Asian Games 2023 di Hangzhou, China? Okezone akan membahasnya lebih dalam.

Berapa Medali Indonesia di Asian Games 2023?

Semenjak medali Asian Games 2023 diperebutkan pada Minggu 24 September 2023 hingga Selasa 3 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, Indonesia berada di posisi 13 klasemen dengan perolehan 18 medali. Hal itu dengan rincian 4 medali emas, 3 medali perak, dan 11 medali perunggu.

Sebanyak empat medali emas itu didapatkan dengan susah payah pada cabang olahraga balap sepeda, wushu dan menembak. Cabang olahraga balap sepeda nomor BMX-Women's Individual Moto Run 3 dimenangkan Amellya Nur Sifa.