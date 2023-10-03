Juara Bertahan Jonatan Christie Tersingkir di 32 Besar Asian Games 2023, Chou Tien Chen Sukses Balas Dendam!

JUARA bertahan Jonatan Christie tersingkir di 32 besar Asian Games 2023. Dengan begitu, jagoan Taiwan, Chou Tien Chen, pun sukses balas dendam dengan Jonatan Christie.

Ya, tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus menelan pil pahit kala melawan Chou Tien Chen di babak 32 besar nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023. Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) sore WIB, Jojo -sapaan akrab Jonatan- kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 17-21 dalam waktu 47 menit.

Dengan hasil tersebut, Jonatan dipastikan angkat koper. Dia pun gagal mempertahankan medali emas yang diraihnya pada Asian Games edisi 2018 di Jakarta.

Hasil ini juga membuat Chou Tien Chen sukses membalas dendam ke Jonatan Christie. Sebab, ini menjadi ulangan laga final Asian Games 2018. Kala itu, Chou kalah dari Jonatan usai bertarung tiga gim dengan skor 18-21, 22-20, dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertandingan. Jonatan dan Chou Tien Chen saling kejar-mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Setelah itu, Jonatan sempat unggul 8-7 berkat smash keras menyilang yang dilakukannya tak mampu dikembalikan oleh lawan. Namun, Chou dengan cepat bangkit dan kemudian berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai jeda, Jojo masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya, sedangkan Chou tampak semakin percaya diri menyerang. Alhasil, sang wakil Merah-Putih terus tertinggal dalam kedudukan 13-17.

Jonatan sempat mendekat di angka 15-17 berkat smash keras yang dilakukannya. Namun, dia tak kuasa menahan serangan-serangan yang dilakukan Chou di poin-poin kritis sehingga kalah dengan skor 17-21 di gim pertama.