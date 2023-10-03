Asian Games 2023: Veddriq Leonardo dan Kiromal Katibin Lewati Babak Kualifikasi Cabor Panjat Tebing Putra

HANGZHOU - Dua atlet panjat tebing putra Indonesia, Veddriq Leonardo dan Kiromal Katibin berhasil lolos babak kualifikasi nomor speed Asian Games 2023. Mereka menempati tempat pertama dan ketiga pada babak tersebut.

Keduanya tampil gemilang pada babak kualifikasi yang digelar di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023). Mereka memastikan diri menjadi bagian dari 16 atlet yang lolos ke babak selanjutnya.

Veddriq unjuk gigi dalam ajang multi event empat tahunan itu. Dia menempati peringkat pertama pada babak kualifikasi tersebut dan mengalahkan waktu dari climber lain.

Pada kesempatan pertamanya di Jalur A, atlet 26 tahun itu mencatatkan waktu tercepat dengan 4,978 detik. Dia menjadi satu-satunya climber yang mencatatkan waktu di bawah lima detik dalam babak tersebut.

Sayangnya, pada percobaannya di Jalur B, Veddriq hanya menorehkan waktu 6,925 detik. Untuk waktu di jalur tersebut, dia hanya menempati posisi ke-16 secara waktu.

Namun, waktu yang dicatatkannya di Jalur A sudah cukup untuk membuatnya melenggang sebagai peringkat pertama mengalahkan wakil China Wu Peng di posisi kedua. Perwakilan tuan rumah itu mencatatkan waktu tercepatnya pada 5,151 detik.