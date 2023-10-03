Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 12.00 WIB: Indonesia Dipepet Singapura dan Malaysia

Kontingen Indonesia berada di posisi ke-13 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga pukul 12.00 WIB kontingen Indonesia berada di urutan ke-13.

Wakil Merah-Putih sejauh ini sudah mengoleksi togal 18 medali. Jumlah tersebut memiliki rincian empat medali emas, tiga medali perak dan 11 medali perunggu.

Medali emas terakhir diraih kontingen Indonesia dari cabang olahraga (cabor) BMX atas nama Amellya Nur Sifa. Turun di kategori putri, , Amellya Nur Sifa berhasil finis terdepan di nomor ini sekaligus menyumbang medali emas keempat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2023.

Posisi Indonesia di peringkat 13 ditempel ketat dua negara ASEAN lain yakni Singapura dan Malaysia. Masing-masing menempati urutan 14 dan 15 di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Singapura mengooleksi 13 medali dengan rincian tiga emas, enam perak dan empat perunggu. Sementara Malaysia berada satu strip di bawahnya dengan 21 medali (3 emas, 4 perak, 14 perunggu).