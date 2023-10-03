Ulangan Final Asian Games 2018 Terulang di 32 Besar Asian Games 2023, Jonatan Christie Permalukan Chou Tien Chen Lagi?

ULANGAN final Asian Games 2018 terulang di 32 besar Asian Games 2023, Jonatan Christie permalukan Chou Tien Chen lagi? Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- akan menghadapi Chou Tien Chen di babak kedua alias 32 besar kategori individu putra cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2023.

Pertandingan antara wakil Indoneisa kontra wakil Taiwan itu bakal digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) pukul 14.00 WIB. Jonatan Christie lolos otomatis ke babak 32 besar Asian Games 2023 setelah mendapatkan bye di babak pertama alias 64 besar.

Sementara itu, Chou Tien Chen harus lebih dahulu menyingkirkan wakil Makau, Pui Pang Fong, di babak 64 besar dengan skor 21-13, 21-14 pada Senin (2/10/2023). Dengan demikian, juara Indonesia Open 2019 itu akan menjadi lawan Jonatan Christie di babak 32 besar.

Secara head to head kedua tunggal putra tersebut, Jonatan Christie unggul 8-4 atas Chou dalam 12 pertemuan mereka. Kini, Jojo diharapkan dapat memperpanjang rekor kemenangan atas Chou pada laga nanti hingga lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Menariknya, pertemuan Jonatan Christie vs Chou Tien Chen di 32 besar Asian Games 2023 ini menjadi ulangan final Asian Games 2018. Di mana, Jonatan Christie sukses meraih emas bulu tangkis tunggal putra Asian Games 2018 usai mengalahkan Chou Tien Chen di final.