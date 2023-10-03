Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ulangan Final Asian Games 2018 Terulang di 32 Besar Asian Games 2023, Jonatan Christie Permalukan Chou Tien Chen Lagi?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:23 WIB
Ulangan Final Asian Games 2018 Terulang di 32 Besar Asian Games 2023, Jonatan Christie Permalukan Chou Tien Chen Lagi?
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

ULANGAN final Asian Games 2018 terulang di 32 besar Asian Games 2023, Jonatan Christie permalukan Chou Tien Chen lagi? Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- akan menghadapi Chou Tien Chen di babak kedua alias 32 besar kategori individu putra cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2023.

Pertandingan antara wakil Indoneisa kontra wakil Taiwan itu bakal digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) pukul 14.00 WIB. Jonatan Christie lolos otomatis ke babak 32 besar Asian Games 2023 setelah mendapatkan bye di babak pertama alias 64 besar.

Sementara itu, Chou Tien Chen harus lebih dahulu menyingkirkan wakil Makau, Pui Pang Fong, di babak 64 besar dengan skor 21-13, 21-14 pada Senin (2/10/2023). Dengan demikian, juara Indonesia Open 2019 itu akan menjadi lawan Jonatan Christie di babak 32 besar.

Chou Tien Chien

Secara head to head kedua tunggal putra tersebut, Jonatan Christie unggul 8-4 atas Chou dalam 12 pertemuan mereka. Kini, Jojo diharapkan dapat memperpanjang rekor kemenangan atas Chou pada laga nanti hingga lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Menariknya, pertemuan Jonatan Christie vs Chou Tien Chen di 32 besar Asian Games 2023 ini menjadi ulangan final Asian Games 2018. Di mana, Jonatan Christie sukses meraih emas bulu tangkis tunggal putra Asian Games 2018 usai mengalahkan Chou Tien Chen di final.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement