Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 07.30 WIB: Indonesia Dipepet Singapura dan Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Selasa (3/10/2023) hingga pukul 07.30 WIB menarik untuk diketahui. Saat ini Kontingen Indonesia menempati posisi 13 dan tengah dibayang-bayangi oleh dua negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia.

Ya, Indonesia masih tertahan di peringkat 13 karena tak memiliki tambahan medali sejauh ini. Total Tim Merah-Putih sudah mengoleksi 18 medali, dengan rincian 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Medali emas terakhir yang diraih Indonesia datang dari cabang olahraga (cabor) BMX. Medali emas tersebut didapat setelah Amellya Nur Sifa usai menjadi yang terbaik di nomor putri.

Amellya mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run. Pada Run 1, Amellya menorehkan waktu 44,065 detik. Kemudian, waktu tercepat dihasilkannya pada Run 2 di angka 43,290 detik. Kemudian, pada Run 3 catatan waktunya di angka 43,918 detik.

Setelahnya belum ada tambahn medali lagi untuk Indonesia. Hal tersebut lantas membuat posisi Indonesia pun kian terancam turun ke posisi yang lebih bawah.

Sebab Singapura dan Malaysia kini mulai membayangi Indonesia. Singapura tepatnya sudah mengumpulkan 3 emas, 5 perak, dan 4 perunggu.