Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 07.30 WIB: Indonesia Dipepet Singapura dan Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |07:43 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 07.30 WIB: Indonesia Dipepet Singapura dan Malaysia
Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Selasa (3/10/2023) hingga pukul 07.30 WIB menarik untuk diketahui. Saat ini Kontingen Indonesia menempati posisi 13 dan tengah dibayang-bayangi oleh dua negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia.

Ya, Indonesia masih tertahan di peringkat 13 karena tak memiliki tambahan medali sejauh ini. Total Tim Merah-Putih sudah mengoleksi 18 medali, dengan rincian 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Medali emas terakhir yang diraih Indonesia datang dari cabang olahraga (cabor) BMX. Medali emas tersebut didapat setelah Amellya Nur Sifa usai menjadi yang terbaik di nomor putri.

Amellya mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run. Pada Run 1, Amellya menorehkan waktu 44,065 detik. Kemudian, waktu tercepat dihasilkannya pada Run 2 di angka 43,290 detik. Kemudian, pada Run 3 catatan waktunya di angka 43,918 detik.

Setelahnya belum ada tambahn medali lagi untuk Indonesia. Hal tersebut lantas membuat posisi Indonesia pun kian terancam turun ke posisi yang lebih bawah.

Medali Asian Games 2023

Sebab Singapura dan Malaysia kini mulai membayangi Indonesia. Singapura tepatnya sudah mengumpulkan 3 emas, 5 perak, dan 4 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement