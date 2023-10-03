Setelah Perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Rebut Emas Asian Games 2023?

SETELAH perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting merebut emas Asian Games 2023? Perlu diingat kembali, tunggal putra asal Cimahi, Bandung, itu sukses meraih medali perunggu cabang olahraga bulu tangis putra di Olimpiade Tokyo 2020.

Kepastian itu didapat Anthony Ginting usai mengalahkan wakil Guatemala, Kevin Gordon, di perebutan tempat ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Senin 2 Agustus 2021.

(Anthony Ginting siap rebut emas Asian Games 2023. (Foto: PBSI)

Anthony Ginting seakan tidak kesulitan untuk mengatasi wakil dari Guatemala tersebut. Terbukti, tunggal putra nomor dua dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-13 dalam waktu 38 menit.

Tentunya, medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu amat berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri Anthony Ginting. Kini, dia akan kembali mentas di ajang olahraga multievent yakni Asian Games 2023.

Lantas, setelah meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting akan merebut emas Asian Games 2023? Satu hal yang pasti, setelah di nomor beregu putra rontok, dia dan kolega akan kembali tampil di nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023.

Sesuai jadwal, nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023 bergulir mulai Senin 2 Oktober 2023 hingga 10 Oktober 2023 di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.