Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Setelah Perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Rebut Emas Asian Games 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:47 WIB
Setelah Perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Rebut Emas Asian Games 2023?
Anthony Ginting berpeluang meraih medali emas Asian Games 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

SETELAH perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting merebut emas Asian Games 2023? Perlu diingat kembali, tunggal putra asal Cimahi, Bandung, itu sukses meraih medali perunggu cabang olahraga bulu tangis putra di Olimpiade Tokyo 2020.

Kepastian itu didapat Anthony Ginting usai mengalahkan wakil Guatemala, Kevin Gordon, di perebutan tempat ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Senin 2 Agustus 2021.

Anthony Ginting

(Anthony Ginting siap rebut emas Asian Games 2023. (Foto: PBSI)

Anthony Ginting seakan tidak kesulitan untuk mengatasi wakil dari Guatemala tersebut. Terbukti, tunggal putra nomor dua dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-13 dalam waktu 38 menit.

Tentunya, medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu amat berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri Anthony Ginting. Kini, dia akan kembali mentas di ajang olahraga multievent yakni Asian Games 2023.

Lantas, setelah meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting akan merebut emas Asian Games 2023? Satu hal yang pasti, setelah di nomor beregu putra rontok, dia dan kolega akan kembali tampil di nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023.

Sesuai jadwal, nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023 bergulir mulai Senin 2 Oktober 2023 hingga 10 Oktober 2023 di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement