Hasil Bulutangkis Asian Games 2023: Apriyani/Fadia Tanpa Hambatan ke Babak 16 Besar

HANGZHOU – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, melaju mulus ke 16 besar Asian Games 2023. Mereka sukses mengatasi perlawanan ganda Hong Kong, Lui Lok Lok/Ng Wing Yung dua game langsung 21-14 dan 21-14.

Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) sore WIB, Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- langsung tampil gemilang di awal pertandingan. Mereka mampu menekan lawan dengan serangan-serangan yang efektif sehingga unggul 6-1.

Pasangan rangking tujuh dunia itu pun tanpa ampun membombardir pertahanan Lui/Ng. Hasilnya, mereka menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-3.

Selepas jeda, Apriyani/Fadia terus menerjang lawan dengan variasi serangan bola-bola tajam yang mereka lakukan. Mereka pun memperlebar keunggulan menjadi 16-6.

Akan tetapi, Lui/Ng memberikan perlawanan yang sangat sengit dalam reli-reli panjang yang terjadi di poin-poin kritis hingga bisa mendekat di angka 12-19. Beruntung sang duet Merah-Putih mampu menjaga konsentrasi untuk menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Pada gim kedua, Prifad masih terus mendominasi. Mereka lebih sabar dalam menyerang tapi mampu efektif mendulang poin untuk memimpin di angka 7-3.