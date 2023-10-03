Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Tantang Ganda Putri Nomor 1 Dunia di 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:46 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Tantang Ganda Putri Nomor 1 Dunia di 16 Besar!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, menuntaskan dengan mudah laga babak 32 besar Asian Games 2023. Mereka menang dengan skor Afrika alias menang dengan skor telak atas wakil Nepal, Rasila Maharjan/Anu Maya Rai.

Duel itu tersaji di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) siang WIB. Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amalia- menang dua gim langsung dengan skor 21-3 dan 21-7 dalam waktu 23 menit saja.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Dengan hasil itu, Febriana/Amalia berhak mentas ke babak 16 besar Asian Games 2023 nomor perorangan. Di babak itu. Mereka akan menantang ganda putri nomor 1 dunia asal tuan rumah China, yakni Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka dengan cepat bisa unggul 6-0 karena serangan apik yang mereka lancarkan.

Terlihat perbedaan kualitas yang sangat jauh antara duet Merah-Putih dengan pasangan Nepal. Ana/Tiwi pun terus menekan hingga mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-0.

Usai interval, Febriana/Amalia tak mengendurkan serangan. Mereka tanpa ampun melancarkan smash-smash keras yang tak mampu dikembalikan Maharjan/Rai hingga menjauh di angka 17-2.

Tanpa menemui kesulitan berarti, Ana/Tiwi terus memperlebar keunggulan mereka. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement