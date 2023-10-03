Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Siap Tantang Ganda Putri Nomor 1 Dunia di 16 Besar!

HANGZHOU – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, menuntaskan dengan mudah laga babak 32 besar Asian Games 2023. Mereka menang dengan skor Afrika alias menang dengan skor telak atas wakil Nepal, Rasila Maharjan/Anu Maya Rai.

Duel itu tersaji di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) siang WIB. Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amalia- menang dua gim langsung dengan skor 21-3 dan 21-7 dalam waktu 23 menit saja.

Dengan hasil itu, Febriana/Amalia berhak mentas ke babak 16 besar Asian Games 2023 nomor perorangan. Di babak itu. Mereka akan menantang ganda putri nomor 1 dunia asal tuan rumah China, yakni Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka dengan cepat bisa unggul 6-0 karena serangan apik yang mereka lancarkan.

Terlihat perbedaan kualitas yang sangat jauh antara duet Merah-Putih dengan pasangan Nepal. Ana/Tiwi pun terus menekan hingga mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-0.

Usai interval, Febriana/Amalia tak mengendurkan serangan. Mereka tanpa ampun melancarkan smash-smash keras yang tak mampu dikembalikan Maharjan/Rai hingga menjauh di angka 17-2.

Tanpa menemui kesulitan berarti, Ana/Tiwi terus memperlebar keunggulan mereka. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-3.