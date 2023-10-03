Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Bulu Tangkis Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober: Anthony Ginting Jadi Pembuka, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:00 WIB
Link Live Streaming Bulu Tangkis Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober: Anthony Ginting Jadi Pembuka, Klik di Sini!
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

LINK live streaming bulu tangkis Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Pada babak kedua alias 32 besar nomor individu Asian Games 2023 itu, Anthony Ginting jadi pembuka sebagai wakil Indonesia yang tampil pertama dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Sesuai jadwal, babak 32 besar nomor individu bulu tangkis Asian Games 2023 akan digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, mulai pukul 09.00 WIB. Indonesia menurunkan 6 wakil yang siap beraksi di 32 besar bulu tangkis Asian Games 2023 hari ini.

Keenam wakil Indonesia itu terdiri dari 2 tunggal putra, 2 tunggal putri, dan 2 ganda putri. Mereka adalah Anthony Ginting, Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Perjuangan wakil Indonesia di 32 besar nomor individu Asian Games 2023 akan diawali oleh Anthony Ginting. Tunggal putra nomor dua dunia yang mendapat bye di babak 32 besar itu akan bersua wakil Taiwan, Wang Tzu Wei, di laga pertama lapangan 1 pada Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Ginting unggul 7-2 atas Wang Tzu Wei dalam head to head termasuk meraih 6 kemenangan beruntun atas atlet ranking 25 dunia tersebut. Tunggal putra andalan Indonesia itu pun diprediksi akan memenangkan laga pembuka nanti.

Kompatriot Anthony Ginting, Jonatan Christie juga akan menghadapi wakil Taiwan yakni Chou Tien Chen pada laga ketujuh di lapangan 1. Pertandingan kedua tunggal putra ini bakal berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
