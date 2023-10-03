Asian Games 2023: Lupakan Kekalahan di Beregu, Leo Rolly/Daniel Marthin Bertekad Raih Hasil Maksimal pada Nomor Perorangan

HANGZHOU – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mencoba untuk melupakan kekalahan di nomor beregu bulu tangkis Asian Games 2023. Mereka bertekad untuk meraih hasil maksimal di nomor perorangan yang sudah dimulai sejak Senin 2 Oktober.

Perjalanan The Babies di nomor perorangan Asian Games 2023 diawali dengan mulus. Mereka sukses meraih kemenangan di babak 32 besar atas wakil Makau, Leong Lok Chong/Vong Kok Weng.

Dalam waktu 21 menit saja, Leo/Daniel menang dua gim langsung atas Leong/Vong dengan skor 21-9 dan 21-8. Pertandingan itu digelar di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Senin 2 Oktober 2023.

Pasangan ranking 11 dunia itu mengungkapkan hasil positif tersebut didapat karena tak meremehkan lawan. Mereka fokus mendapatkan poin demi poin sehingga mampu mendominasi sepanjang laga.

“Bersyukur bisa melalui pertandingan pertama dengan kemenangan. Walau lawan tadi masih di bawah kami tapi kami tidak mau terlalu jemawa, tetap fokus satu poin demi satu poin. Karena kan semua pemain yang dikirim ke Asian Games pasti yang terbaik,” kata Daniel dikutip dari rilis PBSI, Selasa (3/10/2023).

Kendati menang mudah, Leo/Daniel mengaku mendapatkan sedikit kendala dalam pertandingan tadi. Menurut mereka, lampu di Lapangan 4 membuat pandangan jadi silau.