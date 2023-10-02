Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia Turun ke Posisi 13, Dipepet Singapura dan Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:01 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia Turun ke Posisi 13, Dipepet Singapura dan Malaysia
Klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 bisa dilihat di artikel ini (Foto: Reuters/Ann Wang)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober pukul 21.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Indonesia saat ini melorot ke posisi 13.

Perolehan medali Indonesia sejauh ini belum bertambah, yakni masih sebanyak 18 keping. Rinciannya, ada empat medali emas, tiga perak, dan 11 perunggu.

Medali Asian Games 2022 (Foto: Hangzhou 2022)

Bukan hanya Indonesia, Malaysia juga turun ke posisi 15. Kontingen Negeri Jiran meraih total 21 medali dengan rincian tiga emas, empat perak, dan 14 perunggu.

Puncak klasemen masih ditempati dengan nyaman oleh China. Kontingen tuan rumah bahkan terus menambah pundi-pundi medalinya dan kini tercatat mengoleksi 269 medali dengan rincian 146 emas, 81 perak, dan 42 perunggu.

Di bawahnya, Jepang dan Korea Selatan terus saling bergantian menggusur posisi. Kali ini, atlet-atlet Negeri Matahari Terbit boleh bertepuk dada karena kembali menempati posisi dua dengan 33 medali emas, 44 perak, dan 45 perunggu.

Korea Selatan tertinggal dua raihan medali emas dari Jepang. Padahal, mereka mengumpulkan total 133 medali, dengan tambahan 39 perak dan 63 perunggu.

Halaman:
1 2
