Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober Pukul 18.00 WIB: Indonesia Tertahan di Posisi 12, Malaysia Ke-14

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Senin 2 Oktober pukul 18.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri masih tertahan di posisi ke-12 pada klsemen sementara perolehan medali saat ini.

Perolehan medali Indonesia sejauh ini belum bertambah, yakni masih sebanyak 18 keping. Rinciannya, ada 4 medali emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Bukan hanya Indonesia, Malaysia juga masih tertahan di posisi ke-14 pada klasemen semenatra perolehan medali Asian Games 2023. Total, ada 21 medali yang sudah diraih Malaysia dengan rincian 3 emas, 4 perak, dan 14 perunggu.

Bukan hanya Indonesia dan Malaysia yang masih betah menempati posisinya kini di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Tuan rumah, China, juga masih nyaman bertengger di posisi puncak klasemen.