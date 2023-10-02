Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Amellya Nur Sifa Sabet Medali Emas Asian Games 2023 dari Cabor Sepeda BMX, Partai Perindo: Beri Kejutan dan Jadi Penyemangat!

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:13 WIB
Amellya Nur Sifa Sabet Medali Emas Asian Games 2023 dari Cabor Sepeda BMX, Partai Perindo: Beri Kejutan dan Jadi Penyemangat!
Amellya Nur Sifa sabet medali emas di Asian Games 2023. (Foto: PB ISSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, mengapresiasi pencapaian manis atlet Indonesia, Amellya Nur Sifa, yang meraih medali emas di cabor sepeda BMX Asian Games 2023. Effendi yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 itu menyebut kemenangan Amellya Nur Sifa merupakan sebuah kejutan.

Pasalnya, atlet muda asal Temanggung, Jawa Tengah, itu sebenarnya tidak dibebankan target juara di Asian Games 2023. Karena itu, Effendi berharap para atlet Indonesia yang saat ini masih berjuang dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyabet medali emas.

Amellya Nur Sifa

"Yang pertama, tentu apresiasi setinggi-tingginya kami, Partai Perindo ucapkan kepada Amellya Nur Sifa yang meraih emas Asian Games di cabang sepeda BMX kategori Women’s Moto Run 3," kata Effendi kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

"Ini tentu menjadi penyemangat buat atlet lain untuk terus membuat kejutan-kejutan seperti Sifa," lanjutnya.

"Sehingga, target 12 emas dapat terealisasi bahkan melebihi target. Kita tentu di Tanah Air berdoa untuk kesehatan dan kemenangan-kemenangan atlet kita lainnya di ajang Asian Games Huangzhao China 2023 ini. Kejayaan Indonesia terletak di pundak mereka," jelas Effendi.

Halaman:
1 2
